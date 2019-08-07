Теракты и превентивный удар: военный советник Зеленского рассказал, как Киев собирается воевать с Москвой

Украинская армия не сможет противостоять российским вооружённым силам в масштабной войне.

Поэтому важно нанести мощный и внезапный упреждающий удар по территории России, сопроводив его многочисленными диверсионными актами «в тылу противника». При этом деньги и всё необходимое для терактов дадут украинские олигархи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявили советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин и государственный военный эксперт Валентин Бадрак.

При этом Апаршин утверждает, что Россия всё равно совершит агрессию против Украины, поэтому выжидать нет смысла – пора действовать.

«Мы с вами должны чётко понимать, что, если РФ примет решение относительно широкомасштабной агрессии – это не значит, что украинская армия будет способна выиграть эту войну. Но это значит, что мы нанесём такой ущерб России, в том числе и на её территории, что дальнейшее продолжение агрессии для них в принципе станет невозможной.

Это основная идея реформы Вооруженных сил, безопасности и обороны – не выиграть войну, а сделать так, чтобы у них в дурной голове даже мысли такой не было.

Пускай меня критикуют, но, если бы мне пришлось принимать решение, я точно уверен, что агрессия РФ – это только вопрос времени, думаю, много людей думают так же, мы бы приняли решение о превентивных действиях до того, как начнётся агрессия на территории Украины», – заявляет военный советник Зеленского.

Его поддержал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, который предложил создать украинские ЧВК и совершать диверсии на территории России.

«Нужен закон о частных военных компаниях, это надо делать. Это очень мощная сила, нам нужно её использовать. Это то, что освободит президента от ответственности.

И такие силы могут действовать в Ростове, в Москве, где угодно. Совершили операцию – и растворились. Это абсолютно возможно. Туда могут входить бывшие разведчики, спецназовцы, кто угодно. А олигархи, кстати, могут в этом помочь», – приводит слова Бадрака «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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