Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Луганск на переговоры о прекращении гражданской войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает республиканское информагентсво «Луганский информационный центр».

Пасечник гарантирует Зеленскому безусловную личную безопасность.

«Пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе, для того чтобы остановить это сумасшествие», – заявил глава ЛНР и добавил, что подневольные украинские военнослужащие сейчас гибнут «непонятно за что, непонятно зачем и непонятно во имя чего».

Пасечник отметил, что только прямые переговоры между сторонами гражданского конфликта приведут к реальному результату.

«Это наша основная задача, это наше основное требование для того, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса», – заявил руководитель народной республики.

Напомним, президент Украины наотрез отказывается общаться с лидерами ЛДНР и не собирается предоставлять особый статус Донбассу.

Между тем, Зеленский постоянно требует срочно созвать нормандскую четвёрку, желая вести перговоры лишь с лидерами России, Германии и Франции.

Однако Москва настаивает на том, чтобы украинский президент прежде согласился на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.08.19

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