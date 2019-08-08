В Крыму собираются создать резервный процессинговый центр для российских банков

В Крыму могут создать резервный процессинговый центр для кредитных организаций. Этот вопрос Центробанк сейчас обсуждает с банками и платежными системами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», необходимость запасного дата-центра вызвана усиливающими санкциями в отношении России со стороны западных стран. С его помощью планируется не допускать остановки платежей, если основной провайдер услуги по каким-либо причинам отключит банк от своих сервисов.

Центр предлагают запустить на базе одной из кредитных организаций, уже попавших под международные ограничения, в качестве основной площадки рассматривают Крым. В местных банках заявляют, что официального предложения им пока не поступало, но их технические возможности позволяют взять на себя функцию резервного процессингового центра, сообщают «Известия».

Издание отмечает: требования к критической инфраструктуре глобальных финансовых институтов предусматривают использование не менее трех процессинговых центров, причем в разных географических зонах. При этом контакт с резервными центрами может поддерживаться в «холодном режиме» – фактически они не используются, но готовы в любой момент взять на себя нагрузку.

В случае создания резервного центра, банкам придется интегрировать с ним свои клиентские базы и затем поддерживать их в актуальном состоянии. По мнению специалистов, подключенным к резерву придется регулярно проверять, как данные из основного источника выгружаются в запасной. Это требует дополнительных затрат, однако возможность переключиться на альтернативного провайдера банкам необходима, считают эксперты.

На сегодняшний день все российские финансовые организации так или иначе зависят от западного программного обеспечения. По словам специалистов, полное импортозамещение на в данный момент невозможно ни технически, ни финансово.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.08.19

В ДТП под Новороссийском погибли три челябинца. 44 человека пострадали. / «Не признаем и море заберем»: Зеленский и Эрдоган обменяли заявлениями по Крыму. / Глава ЛНР пригласил Зеленского в Луганск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»