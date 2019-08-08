В Крыму гидроцикл наехал на женщину, полицейских пытались заблокировать

В Ялте гидроцикл травмировал женщину.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском линейном управлении МВД России на транспорте, инцидент произошел напротив пляжа «Актер», на расстоянии 30 метров от берега.

Оказалось, что 40-летний владелец гидроцикла разрешил (скорее всего, за определенную плату – прим НД) покататься на нем двум другим мужчинам, которые, не справившись с управлением, налетели на местную жительницу, катающуюся на САП-борде. Врачи предварительно диагностировали у 48-летней женщины колотую рану левого бедра и ушиб правой стопы.

Полицейские пытались изъять гидроцикл, как это требует законодательство России. Однако вывезти его с места событий на специальную площадку сразу не получилось: некие мужчины перегородили легковым автомобилем узкий выезд с места стоянки техники. Вызванный экипаж государственной автомобильной инспекции эвакуировал седан на штрафстоянку.

В данный момент правоохранителями решается вопрос о возбуждении в отношении владельца гидроцикла уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.08.19

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