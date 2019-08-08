В Крыму борьба с нелегальными перевозчиками обернулась кошмаром для туристов

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри для автобусов. Закрыли совсем – проехать нельзя ни со стороны Ялты, ни со стороны Бахчисарая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на въезд объяснили борьбой с нелегальными перевозчиками, но не пускают никого. На трассе дежурит лично глава ГИБДД Крыма Анатолий Борисенко.

«Что происходит? Сколько будет продолжаться это издевательство над водителями, экскурсоводами и гостями крымского побережья? – пишут крымчане в соцсетях. – Почему на дороге стоит по 5-7 экипажей ГАИ из Симферополя, которые не пропускают на вершину экскурсионные автобусы, имеющие полный пакет разрешительных документов? Установили непонятные запрещающие знаки, выписывают протоколы и разворачивают автобусы. Гости Крыма, путешествующие к вершине , вынуждены стоять безумные многочасовые очереди на канатной дороге, чтобы подняться, а потом спуститься обратно вниз на побережье! Стоят под открытым небом на палящем солнце и в дождь, и в ветер и в холод, и в зной. Во время «реконструкции» плато Ай-Петри никто не учел того, что Ай-Петри – это горы, а укрыться от непогоды там просто негде! 5 часов в очереди сегодня стояли туристы по одной простой причине, что ГАИ не пропускает автобусы наверх! Почему? Какую цель преследует наше руководство, предпринимая такие шаги? После такого шикарного приема и «сервиса» захотят ли эти туристы приехать к нам на отдых в следующем году?»

Туристы подтверждают: на канатной дороге выстраиваются огромные очереди. На нижней станции выстраивается даже две – одна из купивших экскурсию (их пропускают без очереди, но все равно всем не хватает места в одном вагончике), другая из «дикарей». На верхней станции потоки не разделяют, время ожидания очереди растягивается на несколько часов.

Ялтинцы, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что дорога будет закрыты, как минимум, до 20 августа.

Проехать на плато можно только на легковом автомобиле, вмещающем не более 8 человек. В «Крымавтодоре» вообще никому не советуют ездить на Ай-Петри: дорога в очень плохом состоянии.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.08.19

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