Минкомсвязи объявило мораторий на повышение тарифов сотовой связи в Крыму

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Олег Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», единственным мобильным оператором на полуострове является МТС. С 30 июля компания собиралась изменить условия тарифа «Супер МТС (Кубань)»: за соединение во время исходящих звонков устанавливалась плата в размере 1 рубля (до этого плата не взималась), далее первые 15 минут не тарифицируются, а с 16-й минуты плата должно составлять 1 рубль за минуту (до этого – 75 копеек). Анонсированные изменения вызвали бурю возмущения в Крыму: для многих из них плата за связь вырастала в десятки раз, а то и сотни раз.

Компания МТС отложила введение новых тарифов, но лишь до 12 августа. Теперь стало известно, что тарифы в Крыму «заморозят».

«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», – заявил Иванов по итогам совещания, состоявшегося накануне.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 09.08.19

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