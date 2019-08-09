Украина призывает расчленить Россию и признает: помогать никто не хочет

На Украине призвали мировое сообщество уничтожить Россию. Агрессивное заявление сделано в издании «Корреспондент».

«Нам всем остро необходим проект по расчленению России, – пишет автор. – Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен». Издание утверждает, что нужно принимать радикальные меры, а не делать Россию «свободной и цивилизованной».

В свою очередь, украинские эксперты считают, что мировое сообщество не намерено помогать Незалежной в борьбе с Россией вообще и в возвращении Крыма в частности.

Так, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак, комментируя встречу президентов Турции и Украины, отметил:

«Да, Эрдоган заявил, что они никогда не признают аннексию Крыма, и всё это под аплодисменты. Никто в мире и не собирается ничего делать для его возвращения. Поэтому непризнание аннексии Крыма не несет в себе никакой пользы. Визит прошел нормально, познакомились, но что дальше? «Колоссальное сотрудничество между Турцией и той же Россией по той же Сирии и Израилю показывает настоящую геополитику».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.08.19

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