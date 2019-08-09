Партия Зеленского не хочет вступать в коалицию с американским «Голосом»

Получившая абсолютное большинство на выборах президентская партия «Слуга народа» не собирается вести переговоры о формировании возможной коалиции в Верховной Раде.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков.

«Нет, коалиционные переговоры сегодня не ведутся... Какой-то подковерной дискуссии о коалиционных договоренностях не будет. Если переговоры будут, то они будут публичными», – заявил Разумков.

«Если посмотреть на политические силы, представленные в парламенте, и депутатов, которые прошли самовыдвиженцами, но поддерживали предложения, которые коррелируются с позицией «Слуги народа» и президента, то, надеюсь, нам хватит голосов, чтобы проголосовать такие изменения», – отметил глава партии и добавил, что иной подход будет не понят избирателями «Слуги народа».

Отметим, ранее эксперты единодушно предсказывали объединение партии Зеленского в коалицию с политсилой певца Святослава Вакарчука «Голос».

Кроме того, на таком парламентском альянсе настаивали в Вашингтоне, где Вакарчук на деньги авантюриста и миллиардера Джорджа Сороса прошёл специальные курсы для политических руководителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.08.19

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