Глава одного из курортных городов Крыма ушел в отставку в разгар сезона

Глава администрации города Саки Андрей Ивкин написал заявление об отставке.

Как стало известно РИА «Новый День», официальная формулировка повода для сложения полномочий – состояние здоровья. Ивкин занял кресло главы администрации города осенью 2014 года.

Напомним, несколько дней назад сложил с себя полномочия и глава Белогорского района Александр Алексеенко, которого раскритиковали на выездном заседании Совета министров РК. Сам Алексеенко на этом заседании не присутствовал, посчитав, что не стоит прерывать отпуск ради визита главы республики.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.08.19

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