Над Судаком подняли украинский флаг (ВИДЕО)

В Судаке подняли украинский флаг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желто-синее полотнище развернули на одной из возвышенностей горы Перчем.

Судя по видео, произошло это сегодня утром

Авторы видео сообщили, что сделали это в память о погибших 6 августа в Донбассе четырех военнослужащих украинской армии. Правда, полотнище было небольшим, так что разглядеть его было сложно даже из расположенной поблизости Долины роз. Поэтому ни жители Судака, ни туристы флага не заметили.

Отметим, что в ДНР отрицают причастность армии республики к гибели украинцев, утверждая, что десантники погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 09.08.19

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