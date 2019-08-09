Жительница Крыма сутки пролежала в горах с поврежденной ногой

Жительница Феодосии повредила ногу в горах возле Алушты. Спасателей вызвали только через сутки после травмы. Все это время женщина находилась в горах.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, оперативному дежурному МЧС поступило сообщение о том, что выше по течению реки от водопада Джур-Джур находится женщина с травмой ноги, самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь спасателей в эвакуации из горнолесной зоны. Прибыв в предполагаемый район нахождения пострадавшей, спасатели по телефону уточнили координаты женщины и отправились пешком по туристической тропе. «В течение часа пострадавшая была обнаружена на крутом склоне в верховьях ущелья Хапхал. Оказалось, что она вместе со знакомой уже более суток находилась там после получения травмы, – рассказала в МЧС. – Наши сотрудники оказали первую помощь пострадавшей, иммобилизовав травмированную конечность». После этого женщину на носилках транспортировали к служебному автомобилю и доставили в село Солнечногорское, где передали бригаде скорой помощи.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 09.08.19

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