Во Львове разгорелся скандал из-за песни о Москве

Во Львове разгорелся скандал из-за песни «Я люблю тебя, Москва».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 августа на стадионе «Украина» состоялся матч 3-го тура национального чемпионата между командами «Карпаты» и «Мариуполь». Перед игрой на стадионе крутили хит российского рэпера Тимати и DJ Smash Moscow Never Sleeps, в треке периодически повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».

Это возмутило часть публики и некоторых игроков.

«Прежде всего, конечно, надо извиниться, – заявил исполнительный директор команды «Карпаты» Ростислав Ящишин. – А потом найти тех, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно».

Львов, Платон Ефимчук

Львов. Другие новости 12.08.19

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