В Крыму нашли моряка, 50 лет назад отправившего послание по волнам Тихого океана.

В Крыму нашли моряка, 50 лет назад бросившего бутылку с посланием в Тихий океан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале августа в заливе Шишмарев, на западе Аляски, из воды выловили бутылку с запиской внутри. Послание было датировано 20 июня 1969 года. «Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. ⠀ «Приветствую Вас, кто найдёт эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу. Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания». ⠀ Плавбаза «Сулак» была построена в Японии в 1966 году. В 1992 году судно было списано и продано на металлолом.

Приморские журналисты попытались найти того, кто отправил это письмо 50 лет назад. И автор послания оказался жив. Сначала его искали во Владивостоке по адресу, указанному в архивах Дальневосточного флота, но выяснилось, что моряк съехал сорок пять лет назад. В итоге 86-летний Анатолий Боцаненко отыскался в Севастополе.

Новость о том, что плавбазу пустили на металлолом еще в девяностых, вызвала у моряка слезы, рассказывают «Вести. Приморье». «В советское время месячный план по переработке рыбы «Сулак» делал за несколько дней, а на судно даже водили экскурсии», – с гордостью сообщил пенсионер.

Вдохновленные этой историей приморские журналисты написали свое послание в будущее, положили в бутылку и тоже бросили в море.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.08.19

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