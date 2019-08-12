Заколдованная гора: в Крыму опять упал парапланерист

В Крымских горах снова пострадал парапланерист.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, сообщение о том, что на горе Таз-Тау (Симферопольский район) упал парапланерист и не может двигаться, поступила в службы спасения 11 августа в 12:40. К месту происшествия направилась дежурная смена Симферопольского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Мужчина пожаловался спасателям на сильную боль в шейном отделе позвоночника. Ему оказали первую помощь: провели иммобилизацию, надели воротник Шанца и на носилках транспортировали в служебный автомобиль повышенной проходимости. Впоследствии 42-летнего мужчину передали врачам скорой медицинской помощи в селе Мраморное.

В МЧС отмечают: в текущем сезоне это уже четвертый случай травмирования парапланеристов и третий, произошедший на горе Таз-Тау.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.08.19

В Крыму нашли моряка, 50 лет назад отправившего послание по волнам Тихого океана.. / Во Львове разгорелся скандал из-за песни о Москве. / В ЕС решают, как отказать жителям Донбасса в шенгенских визах. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»