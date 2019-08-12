Зрада? Ні! Підстава: в Киеве пытаются обвинить в подрывной деятельности немецкую компанию – и все из-за Крыма

Украинское подразделение немецкой торговой компании METRO Cash & Carry обвиняют в подрывной деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся из-за школьного дневника, обнаруженного в киевском торговом центре «Метро».

«Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда Metro сообщили, что все дневники изъяты из продажи. Папирус (издатель – прим НД) отписал, что и так знал про эту неприятность и востребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации, – рассказал в соцсетх один из украинских чиновников. – Так почему же сегодня я вновь видел их на тех же полках в продаже? Администратора не было, консультанты разводили руками... пришлось купить, чтобы в базе вы видели какой именно товар и когда принес вам доход!»

Компания – продавец заявила, что «МЕТРО» элементарно подставили:

«Официальная позиция компании «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» относительно инцидента со школьным дневником: данный товар был изъят из продаж всех ТЦ МЕТRO еще 15.07.2019 – сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента. Согласно официальной информации компании «Папирус», которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок в один ТЦ METRO не происходило.

Согласно предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого сейчас Службой безопасности компании «МЕТРО Кэш энд Керри Украина», установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент нашел и приобрел данный дневник.

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» оставляет за собой право отстаивать свою честь и деловую репутацию в рамках действующего законодательства Украины».

Чиновник, купивший дневник, настаивает: товар присутствует в базе магазина, так как на него пробили чек. Однако в чеке указано, что куплен школьный дневник определенного производителя. А подтвердить, что это именно тот дневник, который запечатлен на фото, по этому документу невозможно.

Фото Volodymyr Birulia

Но украинские патриоты уже видят в этой истории вариант подрывной деятельности: «Цинично то, что это дневник. То есть дети будут смотреть каждый раз на обложку и считать, что Крым это не Украина», – возмущаются они в соцсетях.

Впрочем, ряд пользователей соцсетей разделяет версию о провокации, отмечая: сделать так, чтобы этот товар пробивался на кассе, неслоржно, если знаешь принципы работы торговли: «Пробивается на кассе, потому что ранее был внесен в базу. Изъятие из продажи означает конфискацию со складов. Но внесенный товар не аннулируют в системе, потому что это технически невозможно».

«Разворачивается кейс «Как зафакапить коммуникацию в соцсетях».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.08.19

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