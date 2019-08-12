«А в остальном, прекрасная маркиза…» Глава Крыма отчитался о первой российской пятилетке

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у главы Крыма истекает срок полномочий, и Аксенов намерен продлить их еще на 5 лет. Поэтому сегодняшняя встреча в Кремле была для него своеобразным отчетом: куда потрачены миллиарды, выделенные из федерального бюджета, и как за эти годы улучшилась жизнь крымчан.

Глава Крыма заявил, что дела идут неплохо, но проблемы есть. И начал докладывать об инфраструктурных проектах, которыми занималась федерация: Крымский мост (стало гораздо больше туристов), новые электростанции (нет дефицита электороэнергии, бюджет республики вырос в 3 раза (с 18 млрд руб в 2014 году до 54 млрд в 2019), благодаря финансовым вливанием модернизируются больницы, закупается новое оборудование, что ведет к снижению смертности от болезней кровообращения, туберкулеза, детских патологий.

«При этом, конечно, нерешённым вопросом до сих пор у нас остаётся отсутствие узких специалистов по ряду направлений, – сообщил Аксенов. – Сегодня при 8 тысячах штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тысячах штатных единиц не хватает где-то 1 тысячи 400 среднего медицинского персонала. Совместно с министерством здравоохранения разрабатываем такие программы, в том числе и по вашим поручениям. Это создание условий для получения жилья теми, кто приезжает сегодня на работу непосредственно в сферу здравоохранения. Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем, так или иначе».

Главными критериями привлекательности территории для специалиста любого профиля являются, в первую очередь, размер заработной платы и наличие жилья. В Крыму неоднократно заявлялось, что условия, предлагаемые медкам в Крыму, никого не устраивают: заплаты невысоки, жилье не дают, а стоимость аренды запредельна.

С ценами в республике, по словам Аксенова, вообще беда: «Пока, к сожалению, не поддаётся решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся всё-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику».

Отметим, что ровно то же говорилось перед открытием автомобильной части Крымского моста. Грузовики ходят через Керченский пролив почти год, а цены продолжают расти. Поэтому теперь надеются на железную дорогу и крупные сетевые компании:

направлениям продвинуться вперёд, видим эту ситуацию. Однако ещё такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддаётся решению. Надеемся, что частично мы снимем этот вопрос при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки Крымского моста. Мы надеемся всё-таки, что грузопоток даст нам совсем другую ценовую политику.

«По вашему поручению с министерством промышленности Российской Федерации, с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] отрабатываем возможность захода крупных российских игроков, которые работают на оптово-розничном рынке, для строительства двух центров, – сообщил Аксенов. – К 1 сентября должны такие планы представить. Соответственно, конкуренция повысится, надеемся, всё-таки в этой ситуации нам будет полегче».

Глава Крыма добавил, что благодаря федеральной поддержке и республиканскому бюджету Крым по сельскому хозяйству продвинулся значительно вперёд: «Нам за пять лет по вашему поручению было выделено более 11 миллиардов рублей по сельскому хозяйству. Мы сегодня по таким позициям, как яйцо, мясо птицы, по свинине – практически, по зерновым и по фруктам вышли полностью на самообеспечение. Республика закрывает свои потребности в полном объёме, чего никогда не было при Украине».

Правда, Аксенов не пояснил, почему при полном удовлетворении собственных потребностей овощи и фрукты в Крыму стоят так, словно их везут с другого конца света.

Еще одна серьезная проблема – подрядчики: «Качество работы подрядчиков зачастую вызывает нарекания, надо мягко сказать», – отметил крымский премьер, не заостряя внимание на том, что зачастую подрядчик получает новые договоры, не смотря на серьезные претензии по старым.

Тормозится и мусорная реформа.

«Давайте поговорим по текущим вопросам более подробно», – сказал президент. Но стенограмму этой части встречи пресс-служба Кремля публиковать пока не стала.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.08.19

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