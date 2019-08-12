Уралом по Днепру: Путин унизил украинского генерала

Демонстративный выезд Владимира Путина на российском мотоцикле «Урал» на байк-шоу в Севастополе был призван публично подчеркнуть полный крах украинского мотоциклетного производства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший глава подконтрольной Киеву Донецкой областной госадминистрации, генерал армии Александр Кихтенко.

По словам украинского военного, президент РФ ещё раз подчеркнул, что российский мотоцикл «Урал» существует и модернизируется, тогда как его украинский аналог «Днепр» – изчез в небытие.

«Смотрите, Путин что делает? Он приехал, завершил поездку на мотоцикле производства российского, «Урал» – не иностранного и так далее.

А где наш «Днепр»? Это был наш конкурент «Урала», мотоцикл тяжелый, который выпускался в городе Днепропетровск.

Он (Путин) даже тут демонстрирует: «Смотрите, я езжу на российском байке, и он уже почти такой, как иностранный», – приводит слова Кихтенко «ПолитНавигатор».

Напомним, на днях президент Путин принял участие в открытии ежегодного байк-шоу в Севастополе. На церемонию открытия россиийский лидер подкатил на мотоцикле «Урал» с главой Крыма Аксёновым в люльке и главой Севастополя Развожаевым – на заднем сиденье.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.08.19

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