Украинских боксёров не пустили на ЧМ в Екатеринбург

Федерация бокса Украины отказалась направлять свою делегацию на Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует», – цитирует представителя федерации «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, Подаваленко уточнил, что нет запрета для желающих приехать в уральскую столицу в частном порядке. Однако лидеры сборной точно не приедут.

«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, Чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в России не будут», – подчеркнул Подаваленко.

Напомним, что двадцатый открытый Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.08.19

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