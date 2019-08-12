Украинских боксёров не пустили на ЧМ в Екатеринбург

Федерация бокса Украины отказалась направлять свою делегацию на Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.
«Официальную делегацию Федерация бокса Украины на Чемпионат мира отправлять не планирует», – цитирует представителя федерации «Интерфакс-Украина».
Вместе с тем, Подаваленко уточнил, что нет запрета для желающих приехать в уральскую столицу в частном порядке. Однако лидеры сборной точно не приедут.
«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, Чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, – точно принимать участие в России не будут», – подчеркнул Подаваленко.
Напомним, что двадцатый открытый Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.08.19
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