Посольство США на Украине отчитало Медведева и Путина

Американское посольство на Украине назвало «неприемлемыми» поездки «российских официальных лиц» на территорию «оккупированного Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице диппредставительства в Твиттере.

«МИД Украины прав: недавние поездки российских официальных лиц в оккупированный Крым – это неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы с народом Украины выступаем против агрессии России», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД Украины выступил с осуждением визитов премьера РФ Дмитрия Медведева на День флота России и президента Владимира Путина на байк-шоу в Севастополь и Крым.

Мнение народа Крыма американцев, как всегда, нисколько не интересует.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.08.19

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