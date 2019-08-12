Посольство США на Украине отчитало Медведева и Путина

Американское посольство на Украине назвало «неприемлемыми» поездки «российских официальных лиц» на территорию «оккупированного Крыма».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на официальной странице диппредставительства в Твиттере.
«МИД Украины прав: недавние поездки российских официальных лиц в оккупированный Крым – это неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы с народом Украины выступаем против агрессии России», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД Украины выступил с осуждением визитов премьера РФ Дмитрия Медведева на День флота России и президента Владимира Путина на байк-шоу в Севастополь и Крым.
Мнение народа Крыма американцев, как всегда, нисколько не интересует.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 12.08.19
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