Опасная охота: в Крыму погиб дайвер, второй – тяжело ранен

В Черноморском районе Крыма погиб дайвер.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, трагедия произошла 10 августа.

«В 21:20 поступило сообщение от дежурного МЧС по Черноморскому району, что в селе Межводное на скалах пропал дайвер. Дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х спасателей направилась в зону проведения поисковых работ. Была обследована береговая линия, в результате чего, в труднодоступном месте, было обнаружено тело пропавшего. Ведется расследование», – сообщили в ведомстве.

Отметим, что накануне в том же Черноморском районе получил тяжелое ранение другой дайвер: в бухте Тихая во время подводной охоты 20-летний молодой человек получил ранение в грудную клетку из подводного ружья. Пострадавший госпитализирован.

Кто и почему выстрелил в парня, не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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