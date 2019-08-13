Летать в Крым выгодно только из Москвы

Летать на черноморские курорты России выгодно только из Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сервис путешествий Туту.ру проанализировал стоимость билетов в Сочи и Симферополь, купленных текущим летом в крупных городах страны, выяснил, что дешевле всего добираться до моря из столицы. Из Москвы билет в Симферополь стоит в среднем 6 тысяч 412 рублей. Это несколько дороже, чем в прошлом году. Стоимость перелета из Санкт-Петербурга составляет 8 тысяч 324 рубля, из Самары – 8 тысяч 507 рублей.

Больше всего за год на крымском направлении в текущем сезоне подорожали билеты из Уфы (+21%), а также из Омска и Красноярска (+16%).

Долететь до Сочи оказалось дешевле, чем до Симферополя: билет из Москвы в одну сторону в среднем стоит 6 тысяч 101 рубль (почто столько же, сколько прошлым летом, из Самары – 6 тысяч 398 рублей (цена на уровне лета 2018), из Казани – 6 тысяч 655 рублей (+5% за год).

Из сибирских городов (Омск, Новосибирск и Красноярск) долететь до Сочи стоит 12-15 тысяч рублей. Для сравнения: билет из Красноярска в Симферополь на следующую неделю начинается от 16 тысяч 200 рублей.

Отметим, что подобная ситуация, когда перелет в Крым из самого богатого города России стоит дешевле всего, повторяется на протяжении пяти последних лет. Более того, с октября по апрель включительно долететь до Крыма без пересадок можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких городов. При этом все время заявляется, что Крым необходимо сделать круглогодичным курортом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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