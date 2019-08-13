Понаехали тут: в Судаке туристов обвиняют в городских проблемах, не решаемых годами (ФОТО)

Жители Судака обвинили туристов в том, что они превращают чистый, красивый и уютный городок в свалку. Соответствующие посты с фотографиями мусорных куч публикуются в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня появилось такое сообщение:

«Судак, тропа Алчак. Дорогое гости города, что с вами не так? Зачем вы выбрасываете свой мусор в этом прекрасном месте?» Пост подкреплен иллюстрациями.

Фото группы «Подслушано Судак» (Vk)

Другие горожане подтверждают: один из популярных городских прогулочных маршрутов, действительно, завален мусором.

«Такое красивое место и такое загаженное... Один раз сходили туда со своими детьми. Больше не пойдём! На маленькой территории куча мусора, между камней валяются использованные презервативы, продукты жизнедеятельности человека. Вонь стоит несусветная! Называется: сводила детей на камушки позагорать».

Тема вызвала бурное обсуждение. Многие разделили возмущение автора поста поведением туристов.

Но часть горожан уверена: сваливать всю вину на туристов нельзя: «Знаете, часто хожу туда гулять и регулярно вижу местных подростков с бутылками и прочим мусором. Наверное, дело не только в гостях».

«Хорошее дело валить всё на туриста. Местные сами не хуже мусорят. Сколько постов о мусоре видел в апреле и мае. Тогда туристов не было».

«Понять не могу, с чего взяли, что это туристы делают, среди наших местный тоже есть хрюшки».

Выяснилась и причина образования свалки: «Так мусорки нет, куда им его кидать? Хорошо, что кучкой складывают...»

«Дорогая администрация города, что с вами не так? Почему вы до сих пор не поставили контейнеры для сбора мусора в этом прекрасном месте, чтобы туристам было куда его выбрасывать?»

«Там мусоровоз не проедет из-за новоиспеченного забора. Это только вручную выносить, а кому оно надо».

Отметим, что проблему нехватки мусорных контейнеров и урн местные общественники поднимают регулярно: емкость для сбора отходов катастрофически не хватает на главных туристических объектах Судака: на набережной и Кипарисовой аллее. А те что есть, быстро переполняются, но убирать их никто не торопится.

Эта фотография, опубликованная в группе «Подслушано Судак» Владимиром Ивановым, была сделана 12 августа на Кипарисовой аллее. «Тоже вчера в шоке были от Кипарисовой аллеи. Мусорки переполнены и рядом куча мусора», – написали под фото участники обсуждения.

Кстати, в течение текущего сезона туристы неоднократно заявляли, что в городе грязно и подкрепляли свои сообщению соответствующими фото- и видефактами. Но это лишь раздражало горожан. Наконец, в одной из популярных групп в соцсетях появилось такое объявление:

«Есть туристы, которые приезжают с позитивом и, получив его, уезжают, а есть кто едет с негативом. В Судаке куча великолепных мест для отдыха, а они урны тырят и мусорки фоткают», – пояснил автор поста. Он же и объяснил, почему в городе так много мусора:

«Контейнеров нет в наличии, самовольная покупка и установка запрещена! Мусоровозок – 4 КАМАЗа и 2 «газона». Вывозят весь мусор из Судакского района на Феодосийскую свалку за 50 км в одну сторону. Как вы думаете, 6 машин могут успеть очистить город и вывезти мусор за сутки на расстояние 50 км в одну сторону + пробки?!»

Между тем, горожане сообщают, что на улицах «свободных» от туристов тоже образуются стихийные свалки. Такие, например, зафиксированы на пересечении улицы Ленина с улицами Князева и Рыкова: люди не доносят пакеты с мусором до контейнеров и просто бросают, их где попало. И рядом быстро образуются мусорные кучи.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 13.08.19

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