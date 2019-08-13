«Здесь плохо почти всё»: в Крыму старательно уничтожают красивое

В Крыму уничтожают красивые города. Об этом заявил Илья Варламов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известный российский блогер-урбанист составил очередной рейтинг городов, в которых хочется жить. Автор не претендует на объективность, сообщая, что основывается на личных впечатлениях и ощущениях. Однако стоит учесть, что Варламов окончил Московский архитектурный институт, получив диплом архитектора жилых и общественных зданий, и довольно давно анализирует состояние различных городов.

В его новом рейтинге в тройку самых привлекательных для жизни городов вошел в Севастополь: «Невероятно красивый город. Ещё бы порядок там навести – и был бы лучшим городом в России. Невозможно не влюбиться в Севастополь. Городу не везёт с губернаторами... А кому сейчас легко?» – написал Варламов.

Ялта расположилась на 13 месте: «Красивый город, который старательно уничтожают», – прокомментировал блогер. И, видя, что происходит в «городе счастья», с ним трудно не согласиться.

Еще три крымских курорта попали в нижнюю часть рейтинга – города, в которых жить не хочется.

Крымская столица занимает 52-ую строчку: «Симферополь. Было совсем плохо, но оставалась надежда на лучшее. Что поменялось за несколько лет? Ничего, только надежды больше нет. С каждым годом всё хуже», – резюмирует Варламов.

Евпатория и Алушта вошли в десятку самых худших: Евпатория на 60-м месте из 69 («Единственное, что спасает город – это трамвай»). Алушта занимает 61-е место: «Курорт-антиутопия, – написал Варламов. – Здесь плохо почти всё».

Симферополь, Лиана Макоба

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