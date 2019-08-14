Украина намерена запретить российским судам заходить в порты Крыма

Украинские картографы объявили России личную войну и намерены запретить российским судам заходить в порты Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госгидрогарфия (украинский государственный научно-производственный комплекс, предназначенный для навигационно-гидрографического обеспечения в пределах исключительной (морской) экономической зоны) предложила объявить крымскую акваторию режимным районом.

«Госгидрография продолжает борьбу с Российской Федерацией. На этот раз учреждение выступает с инициативой создать морской режимный район вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заходы судов во все порты полуострова», – заявляют в ведомстве.

Госгидрография выдает и поддерживает на уровне современности коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины. Аналогичные карты составляются и в России. В Госгидрографии уверяют, что дублирование карт «может привести к непредсказуемого поведения судов и их столкновения».

Но дело, конечно, не в этом:

«Используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации электронных навигационных карт российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия является объявление морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», заявил первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

В Госгидрографии собираются добиваться полного прекращения заходов в крымские порты не только иностранных, но и российских судов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 14.08.19

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