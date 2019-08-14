Жители Евпатории обрушились с критикой на городские власти

Жители Евпатории раскритиковали городские власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Евпатории состоится выездное заседание Совета министров Крыма. За минувшие сутки только под постом, сообщающим о готовящемся совещании, на странице крымского премьера в Facebook оставлено около 300 обращений. Во многих из них содержится критика городских чиновников: город деградирует, улицы и пляжи зарастают мусором, зато в кабинетах градоначальников делают евроремонт.

«Прошу Вас ужесточить обязанности должностных лиц администрации Евпатории в разрешении проблемных вопросов горожан, – пишут жители Евпатории.– К сожалению и.о. главы администрации Евпатории является лишь созерцателем, вынуждая горожан мучиться от бездействия или неправомерного и даже преступного действия. Особо подлежат кадровому решению должностные лица ДИЗО администрации Евпатории. А и. о. главы администрации надо продлить испытательный срок с кадровой заменой заместителей отдельных должностных лиц прошлой команды бывшего главы администрации Евпатории, находящегося заслуженно в СИЗО Симферополя в ожидании суда. Евпатории нужен глава города с новой командой заместителей и усиленной ответственностью в разрешении проблемных вопросов горожан».

«В Заозерное заезжайте и смотрите, что сделали с курортным поселком. И гоните «партию регионов» – таких как харитоненко, тихончука, батюка в шею. Даже не хочу их фамилии писать с большой буквы».

«Сергей Валерьевич, по всему Крыму развешаны плакаты, что партия подключает 77 человек к газу в день! Подскажите, как попасть в число этих счастливчиков – практически в центре Евпатории 4 дома (Дм. Ульянова 60, 62, 64, 66) вынуждены каждый месяц таскаться с баллонами, чтобы приготовить еду! Филонов эту тему поднял, но больше она никому не интересна». «Сергей Валерьевич, в Евпатории сложилась странная ситуация: на руководящих должностях в образовании и культуре очень много пенсионеров (72, 76, 68 лет). Отличные специалисты могут быть замами и ведущими специалистами, но руководить должны современные специалисты. Это важный вопрос в условиях, когда огромное количество молодых специалистов уезжает в Москву, т.к. им преграждают дорогу. P.S. Уже 3 руководителя умерли на рабочем месте».

«Уважаемый Сергей Валерьевич! Когда Вы лично проезжаете по Симферопольской – вдоль моря, неужели Вы не замечаете припаркованные там автомобили, прямо на песке, груды мусора у обочины шоссе, фуры дальнобойщиков на площадках, не оснащённые ни туалетами, ни мусорными контейнерами? Ведь это позор для городской администрации, которая простыми мерами (вырыть ров, установить ограждение, восстановить мусоросборники на «отстойниках» автотранспорта), могла бы решить этот экологический коллапс. Предложите им организовать 1 сентября не выступления на школьных линейках, а субботник депутатов и чиновников детского курорта на побережье – а мы им поможем!»

«Может, вы доведете до сведения нашим чиновникам, что вывоз мусора нужно делать своевременно. Город утопает в мусоре: район общаг, улица Немечевых, Колхозная, центральная часть города… Гнать в шею таких руководителей, которые не могут справиться с мусором в летний сезон. К вашему приезду город вылижут, а вы приезжайте без предупреждения и посмотрите, какой «привлекательный у нас курорт». Стыдно должно быть как Тихончуку (врио главы администрации Евпатории – прим. НД), так и Харитоненко (председатель горсовета – прим. НД)…»

«После такого количества обращений по проблемам города хотелось бы, чтобы Вы уточнили на совещании: за какие заслуги руководителю города Евпатории присвоено звание «Заслуженный работник местного самоуправления Республики Крым»?»

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 14.08.19

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