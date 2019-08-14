В Крыму решили ударить по нерадивым перевозчикам рублем

В Крыму решили ударить рублем по нерадивым перевозчикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число жалоб на перевозчиков в РК постоянно растет: несмотря на все заявления республиканского правительства, водители автобусов по-прежнему отказываются возить льготников, самовольно меняют маршруты, не соблюдают графики движения, а владельцы транспортных компаний отказываются от обслуживания заявленных направлений, если считают их невыгодными, а в сельские районы посылают грязные, разваливающиеся автобусы.

«Несмотря на то, что правительство Республики Крым пошло на уступки Ассоциации автомобильных перевозчиков и подняло стоимость перевозок, целый ряд компаний продолжают ссылаться на рентабельность маршрутов и не соблюдают условия договора. Если до 1-го сентября ситуация не выровняется, то как бы ни расстраивались отдельные товарищи, вернемся к снижению тарифа, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Те компании, которые выживут в таких условиях, останутся. Раз перевозчики не соблюдают договор, то нам незачем идти им навстречу. Мы готовы заменить их муниципальным транспортом. Никто не будет с нами разговаривать на языке шантажа».

Между тем, перевозчики заявляют, что не могут обслуживать ряд маршрутов из-за разбитых дорог – к ряду поселений либо невозможно проехать вообще, либо проезжая часть находится в таком состоянии, что автобусы могут просто перевернуться.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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