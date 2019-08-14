Украинский дипломат предупредил о потере Донбасса за «два-три дня»

Официальные представители Киева настаивают на отказе от выполнения важнейшего пункта минских соглашений по предоставлению особого статуса для Донецкой и Луганской народных республик.

По их мнению, атономный статус Крыма в составе Украины привёл к тому, что в момент государственного кризиса полуостров отделился от «Незалежной» за «две с половиной недели». Особый статус для ЛДНР якобы закончится тем же, но за гораздо более короткий срок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил советник министра по вопросам «временно оккупированных территорий», посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

«План предоставления широкой автономии Донбассу не соответствует национальным интересам, думаю, это понятно всем мыслящим людям. У нас в Крыму была узкая автономия, которую за две с половиной недели проглотила Россия. А сейчас предлагают широкую автономию, а до этой автономии надо выполнить все Минские договоренности, а потом нам надо восстановить весь Донбасский регион за наши деньги и за деньги наших европейских и американских партнёров, а что потом?

А потом широкая автономия закладывается, как определённая капсула в политическое тело Украины. Если будет приниматься какое-то важное внешнеполитическое решение, скажем, касательно европейской интеграции Украины, значит это будет каким-то блокирующим органом. Естественно, автономия не имеет полномочий блокировать, но вместе с тем, учитывая опыт Крыма, который говорит, что будут действовать быстро и решительно, если Крым аннексировали за три недели, то на Донбассе это может произойти за два-три дня», – приводит слова Левченко «ПолитНавигатор».

Напомним, недавно в телефонном разговоре с Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается менять конституцию страны ради предоставления особого статуса народным республикам Донбасса.

При этом Зеленский постоянно требует созвать нормандскую четвёрку (Россия, Германия, Франция, Украина), не желая вести прямые переговоры с лидерами ЛДНР в рамках «минского формата».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.08.19

Итоги отпускного сезона-2019: средний ценовой сегмент «умирает». / Лидер партии Зеленского «попробует» не отключать микрофон русскоязычным депутатам. / В Нафтогазе отрапортовали о полной готовности к катастрофе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»