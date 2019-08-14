США научат украинских документалистов снимать фильмы о «российской агрессии»

Вашингтон через своё посольство в Киеве раздаст гранты на обучение в США украинским режиссёрам документальных фильмов.

Цель программы – обучить украинских документалистов снимать фильмы, которые позволят «успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о старте нового пропагандистского проекта объявило посольство США на Украине.

«В течение последних пяти лет кинематографисты-документалисты на Украине сосредоточились на наиболее актуальных проблемах страны, и целенаправленная поездка по обмену ещё больше поддержала бы их профессиональное развитие и потенциальное общественное влияние», – говорится в опубликованном тексте американского гранта.

«Украина привержена общим ценностям и долгосрочным реформам, ориентированным на Запад, и осуществляет интеграцию в европейские структуры», – приводит «RT» отрывок из документа.

Проект предусматривает обучение шести украинских режиссёров в киностудиях США сроком на две недели.

Известный советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров назвал американскую инициативу подготовкой к масштабной информационной войне с Россией.

«Кино – это весьма влиятельное и действенное средство. Оно может использоваться как часть информационной войны. Особенно демонстрирует этот факт то, что они набирают на программу режиссеров документального кино, а не игрового. Поэтому замысел понятен. Если бы они действительно хотели помочь украинскому кинематографу, то лучше бы студию Довженко восстановили, дали бы денег, а то она в плачевном состоянии находится.

Когда я был там в 2013 году, то заметил, что студия в очень тяжелом состоянии. Это требует несколько десятков миллионов долларов, но это была бы более действенная и реальная помощь украинскому кинематографу, чем подготовка шести бойцов информационного фронта. Очевидно, что там другие интересы», – цитирует Шахназарова «ФАН».

Симферополь, Валентин Карамазов

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