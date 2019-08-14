На правительство Крыма напали хакеры

На информационные ресурсы правительства Крыма напали хакеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Мининформе РК, 13 августа Крымский республиканский центр обработки данных подвергся одной из разновидностей массированных хакерских атак (DDoS-атак) – SYN-флуд с территорий иностранных государств: США, Англии, Германии, Украины, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Китая, Японии и других.

«За время хакерской атаки на вычислительные мощности центра обработки данных суммарно поступило 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP- адресов, – заявили в ведомстве. –

Злоумышленники пытались блокировать работу интернет-приемной главы Республики Крым, портала правительства Республики Крым, электронной почты правительства Республики Крым и других сервисов. Пользователи испытывали затруднения доступа к порталам государственных органов власти, связанные с увеличенным временем ожидания. На данный момент все трудности с доступом к сайтам устранены».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.08.19

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