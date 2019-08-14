Из Мисхора и Ялты на Ай-Петри пустят лицензированное такси

Туристов на Ай-Петри будет доставлять лицензированное такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Ялты, дополнительно к существующим рейсам канатной дороги на Ай-Петри будут организованы перевозки лицензированными восьмиместными такси.

«Продажа абонементов по фиксированной цене с применением контрольно-кассовой техники будет осуществляться силами МУП «Ялтагортранс» на нижней станции канатной дороги (Мисхор – прим НД) и в районе Ялтинского автовокзала, – сообщили в мэрии. – Отправление такси по мере их загрузки будет осуществляться из мест продажи абонементов. В районе плато Ай-Петри будет проводиться диспетчеризация и посадка пассажиров. Стоимость абонемента 450 рублей с одного человека в одну сторону. В дальнейшем направления и виды перевозок лицензированными такси будут расширяться».

Такси на Ай-Петри начнут ходить с пятницы, 16 августа.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 14.08.19

Кандидат в президенты Джо Байден собирается сделать Украину приоритетом внешней политики США. / На правительство Крыма напали хакеры. / США научат украинских документалистов снимать фильмы о «российской агрессии». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»