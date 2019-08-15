В Европе создают турфирму для организации путешествий по Крыму

Жители Европы смогут без проблем путешествовать по Крыму – этим займется специально созданная фирма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею выдвинул один из депутатов национального парламента Словакии. Несколько дней назад он побывал на полуострове в компании представителе словацкой туриндустрии.

« Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача – максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом», – цитируют «Известия» депутата Петера Марчека.

Европейским туристам планируется предлагать комбинированные туры, когда вместе с Крымом можно будет посетить Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.

Сейчас над проектом работает группа юристов, так как Словакия присоединилась к антиросссийским санкциям.

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Симферополь, Лиана Макоба

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