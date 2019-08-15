«Это сигналы не в нашу пользу»: в Киеве заявили, что Запад отворачивается от Украины

Последние события в Европе и мире, связанные с Россией, свидетельствуют о том, что Запад поворачивается лицом к Москве и отворачивается от Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в украинском радиоэфире заявил министр иностранных дел Украины при президенте Викторе Ющенко Владимир Огрызко.

«Активность во внешней политике должна быть сейчас в разы большей, потому что есть сигналы для нас, к сожалению, не очень позитивные. Возвращение России в ПАСЕ – это что, поддержка Украины? Нет. Некоторые уже говорят, что это начало вопроса по снятию санкций. Нам это надо? Нет.

Встречи на заседании лидеров «двадцатки». Если, помните австралийский эпизод (G20 в Австралии в 2014 году – прим. «НД»), когда с Путиным никто не хотел сидеть рядом и не подавал ему руку. Что произошло сейчас? Сейчас с ним все общались. Сейчас его Макрон принимает в своей резиденции на юге Франции. И так далее. Это сигналы, которые, к большому сожалению, не в нашу пользу», – приводит слова Огрызко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.08.19

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