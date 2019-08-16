В правительстве Крыма очередная отставка: от занимаемой должности освобожден заместитель министра труда и соцзащиты РК Михаил Афанасьев. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у отставника любопытная биография. Он родился в 1982 году в Севастополе. В 2004 окончил Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «правоведение». Год поработал помощником судьи в Евпатории, и в 23 года возглавил юридический отдел Евпаторийской объединенной Государственной налоговой инспекции. А в 27 стал начальником юридического управления Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым. В 28 получил почётное звание «Заслуженный юрист Автономной Республики Крым».

В 2012 году Афанасьев резко меняет сферу деятельности и уходит в судьи, в марте 2015 вновь возвращается в налоговые органы, и уже через 4 месяца становится заместителем министра труда и социальной защиты Республики Крым. Период работы в министерстве стал самым длительным в его карьере: до этого ни на одном месте Афанасьев так долго не задерживался.

Источники РИА «Новый День» сообщают, что в правительстве Крыма готовится еще рад отсавок и перестановок.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.08.19

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