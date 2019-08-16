«И вот пришел бульдозер…» Крымчане становятся на полуострове посторонними (ВИДЕО)

Одно из уникальных мест юго-восточного побережья Крыма – бухта Капсель превращается в закрытую территорию, а живущие поблизости – в людей с улицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участок между мысами Алчак и Меганом покушались еще в украинский период: тогда застроить бухту намеревались самозахватчики. Были поползновения и на сам Меганом. Тогда мысу присвоили статус памятника природы, а часть бухты Капсель стала его охранной зоной. А после вхождения Крыма в состав России бухта свой охранный статус внезапно утратила: в министерстве экологии РК судакчанам, обеспокоенным судьбой бухты, ответили: указ главы РК о согласовании охранной зоны памятника природы «мыс Меганом» только направлен на согласование в администрацию Судака и органам федеральной власти.

«Несколько выдержек из ответа замминистра: до вхождения Крыма в состав России границы охранной зоны памятника природы «Полуостров Крым» не были определены; разработки экспертов носили рекомендательный характер (в том числе о границах); их мнения УЧТЕНЫ при определении границ охранной зоны… Но в результате граница охранной зоны сдвинулась на восток, приблизившись вплотную к памятнику природы, по сути, оставив его без охранной зоны с запада. Что это за логика такая? Развивать тезисы в одной логической последовательности, а придти к противоположному заключению. Здоровые люди там сидят вообще?» – пишут крымчане в соцсетях, отмечая «поразительное лукавство чиновников».

Секрет такой изворотливость прост: более 50 гектаров в бухте Капсель планируют передать молодежному форуму «Таврида».

Судакчане разместили в Интернете петицию и обратились с открытым письмом к президенту России: «Уважаемый Владимир Владимирович! Столкнувшись с равнодушием и лукавством местных чиновников, мы, жители Судакского городского округа, вынуждены обратиться к Вам с открытым письмом. Хотим выразить свое крайнее возмущение полным игнорированием наших законных требований спасти от застройки и сохранить уникальные ландшафты территории охранной зоны памятника природы «Полуостров Меганом» и прилегающей к нему бухте Капсель (побережье бухты)».

Реакции пока не последовало.

Между тем, территорию уже огородили забором. Правда, директор молодежного форума «Таврида» Сергей Першин официально заявил крымским СМИ: «Хочу еще раз подчеркнуть, что в разрезе развития нашего проекта: никакие пляжи и подходы к морю для судакчан и туристов не закрываются!»

Общественники решили проверить, насколько слова Першина соответствуют действительности.

И 15 августа попытались пройти к морю

Напомним, перед началом курортного сезона глава Крыма Сергей Аксенов требовал, чтобы никаких препятствий для прохода к морю хотя бы для крымчан не было. Но заборы, выросшие в бухте Капсель его, почему-то, не волнуют.

«И эти люди воспитывают нашу молодежь? В духе патриотизма? На лжи? – возмущаются жители Крыма. – Заборчик новый, дорогой. Люди с улицы..... Не думал, что в Крыму, за который мы воевали столько лет и победили, станут нас так называть».

«Художник Александр Бенуа сравнивал Меганом и капсельскую бухту с Аттикой и горным плато Испании и рекомендовал специально приезжать сюда для поправления вкуса, как в другие места ездят для поправления здоровья, – написал в Facebook автор видео Алексей Вдовин. – «Не мягкий по контурам, а отчётливый, гранёный, не розовый и голубой, а выжженый, жёлтый и серый. Это обстановка не для гурманов, а для спасающихся отшельников», – писал художник в 1916 году в статье «После Крыма» в газете «Речь». И, в сущности, сооснователь «Мира искусства» был первым, кто хотел устроить здесь национальный парк. «На самом же деле я бы именно из Капселя и прилегающих местностей сделал бы русский Jellowstone Parrk, придал бы этой природе-типу значение неприкосновенного музейного сокровища и непременно оставил бы пустыню такой, как она дошла до нашего времени». И вот пришел бульдозер...»

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 16.08.19

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