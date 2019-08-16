В Крыму из-за пожара эвакуировали детский лагерь

В Крыму из детского лагеря эвакуировали 150 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел накануне вечером в оздоровительном лагере «Мандарин», расположенном в селе Песчаное Бахчисарайского района.
По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание во время зарядки гаджета – искра попала на матрас, и он загорелся. Детей эвакуировали до прибытия пожарных, их разместили в соседнем лагере.
Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
К вечеру сегодняшнего дня детей обещают вернуть в «Мандарин».
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 16.08.19
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