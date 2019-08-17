Киевский постпред в Страсбурге констатировал крах проекта «Украина»

28 лет «незалежности» принесли новообразованному украинскому государству лишь финансово-экономическое разорение и утрату населения и территорий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на страницах украинского издания «Зеркало недели» заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

При этом Кулеба называет причиной потери части территории страны не внутреннюю политику киевского режима, а её «незаконную оккупацию» Россией.

«За 28 лет Независимости Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений. Не нашла сбалансированного решения для жизненно важного вопроса идентичности людей, являющихся ее гражданами», – признал постпред Украины при СЕ.

«В конечном итоге, и это самое страшное, мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию. Последняя уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством, чего мы не смогли предотвратить, но, по крайней мере, смогли не погибнуть под внешним ударом. А вот людей мы теряем по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация», – приводит слова Кулебы «Политнавигатор».

По его словам, в стране ещё существуют «одинокие островки эффективности, едва выдерживающие шторма реальности», однако даже они развиваются «недопустимо медленно и невыразимо болезненно».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.19

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