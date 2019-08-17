Боевики украинского нацбата употребили поганки вместо галлюциногенов

В Донбассе девять наркоманов из националистического батальона «Айдар» (запрещён в РФ) отравились поганками, приняв их за грибы-галлюциногены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные разведки заявили в оперативном командовании ДНР.

Между тем, командование ВСУ поспешило заявить, что отравление произошло по ошибке. По утверждению украинского штаба «ООС» (бывшая АТО), проверка установила, что боевиков угостили некачественно приготовленными консервированными грибами местные жители.

В ДНР опровергают эту версию, заявляя, что в нацбате массово употребляют различные психотропные вещества, в том числе и грибы.

По данным командования ДНР, последнее происшествие произошло 15 августа в 24 батальоне «Айдар» 53-й бригады ВСУ. Всего госпитализированы 9 айдаровцев, семеро из них находятся в критическом состоянии.

«По официальной версии, боевики отравились во время приема пищи, употребив консервированные грибы, полученные от местных жителей. В связи с этим в подразделении сейчас работает комиссия штаба тыла «ООС» с целью выяснения, как на стол военнослужащих попали продукты не со склада...

Однако, по достоверной информации, полученной из 24-го батальона, все боевики отравились из-за того, что употребили в пищу грибы, присланные одному из боевиков под видом галлюциногенных, но оказавшихся просто ядовитыми», – приводит «ПолитНавигатор» слова представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.08.19

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