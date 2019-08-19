Уникальные колодцы и загадочные склепы: в Крыму начали подводить итоги археологических сезонов

Археологи начали подводить итоги очередных крымских сезонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Артезианская археологическая экспедиция в (Ленинский район) заканчивает 31-й полевой сезон. Городище Артезиан исследуется с 1988 года, в течение 15 лет раскопки ведет Московский педагогический госуниверситет.

В текущем году найдено много жертвенных комплексов вдоль подпорной стены древнего городища. Необычные захоронения найдены в некрополе.

Археологи раскопали пантикапейские монеты (IV-III века до нашей эры), женские украшения – ученые предполагают, что это были жертвоприношения подземным божествам.

Главным результатом экспедиции ученые считают окончание раскопок следов пожара 46-47 годов до нашей эры: обнаружены новые артефакты, позволяющие уточнить время постройки города. «Мы смогли установить, что раннюю и позднюю цитадель построили из того же материала, что и крепость Митридата Евпатора, – цитирует РИА «Новости» руководителя экспедиции, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического госуниверситета Николая Винокурова. – Мы смогли найти период до землетрясения 63 года до нашей эры, то есть того самого года, когда он умер. Тогда были повреждены многие комплексы на сельской территории, даже поля, крепости. Наше городище тоже в этом числе. Мы нашли повреждения, совершенно достоверные. Архитектурные детали, черепица относятся к этому периоду, хотя ранее мы относили их к другому. В эпоху эллинизма построено сооружение с ордерной архитектурой, городской инфраструктурой. Мы нашли 16 колодцев для воды, чего раньше никогда не было. Они относятся к поздней цитадели. А 14 августа нашли колодец, относящийся к ранней цитадели, до 46-47 года до нашей эры. Это хорошее открытие. Таких колодцев мы еще не находили. Также мы полностью докопали следы пожара 46-47 года Боспоро-Римской войны. 15 лет шла эта работа».

В античном городе Мирмекий (Керчь) археологи обнаружили пустой саркофаг, вырезанный в цельном куске камня. Здесь исследования ведет экспедиция Эрмитажа. Могила датирована второй половиной VI века до нашей эры, то есть первым веком существования греческой колонии.

Ученые отмечают, что находка уникальна: до сих пор находили только могилы, выложенные из плит. Кроме того, в саркофаге нет костей, поэтому для чего он предназначался пока сказать трудно. Среди рабочих версий – в могилу высыпали прах кремированного, либо захоронение сделано в память о человеке, умершем далеко от дома.

Самой ценной находкой ученые назвали бронзовое кольцо с резным гранатом, на котором изображена богиня – предположительно, Афина. Кольцо передадут в Восточно-Крымский музей-заповедник.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 18.08.19

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