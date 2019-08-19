Шумновато: крымчане оценили тишину в своих городах

Лишь один город Крыма вошел в десятку самых комфортных городов России по уровню шума. И это Керчь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводили аналитики портала недвижимости Domofond.ru. Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

В первой десятке 7 строчек заняли южные курортные города. Керчь оказалась в списке 6 месте: горожане оценили уровень тишины на 7,6 балла. Евпатория на 14 месте – 7,4 балла. 18-ую строчку рейтинга заняла Феодосия – 7,2 балла. Севастополь с показателем 7 расположился на 29 месте.

Самыми шумными из крымских оказались Ялта (73 место) и Симферополь (76 место). Общий балл тишины в этих городах соответствует среднероссийскому (6,6), что для курортной местности высоковато.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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