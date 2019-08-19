Для разгрома украинской армии под Иловайском не понадобилось ни одного российского танка

Информационный вброс так называемых «британских исследователей» об участии российской военной техники в разгроме войск Петра Порошенко под Иловайском в 2014 году не имеет никакого отношения к реальным событиям.

Как передаёт корреспондент «РИА Новый День», об этом заявили в командовании Донецкой народной республики.

«Армии РФ, как и её танков, здесь не было и нет. Вооружение, которое применялось, было трофейным. Большая его часть была либо отбита в боях, либо просто брошена украинскими военными», – цитирует РИА Новости представителей Народной милиции ДНР.

«Запад не оставляет попыток втянуть Россию в конфликт в Донбассе, заявляя о якобы присутствии здесь российских военных и техники. Однако за 5 лет кроме голословных обвинений никаких доказательств предоставлено не было», – добавили в командовании вооружённых сил республики.

Напомним сегодня британское издание The Guardian сообщило, что британская исследовательская группа якобы нашла подтверждение участия российской армии в боях по окружению и разгрому украинской группировки под Иловайском.

В качестве «доказательств» были представлены спутниковые снимки с колонной грузовиков и якобы российских танков Т-72.

О том, что на вооружении ВС Украины имелись такие же танки, которые в большом количестве попали в руки ополчения, издание умолчало.

Как сообщал «Новый День», в августе 2014 года в Донбассе развернулись ожесточённые бои за город Иловайск, расположенный к востоку от Донецка.

В Киеве рассчитывали взять населённый пункт ко Дню независимости страны – 24 августа. Но не смогли, а в последующие два дня группировка добровольческих батальонов попала в окружение.

Попытки войск вырваться из «котла» привели к самым многочисленным потерям в период АТО. Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366, ранены 429 украинских военных, еще около 300 были взяты в плен.

По сведениям других источников, в том числе и украинских, потери киевской группировки были намного большими.

Позже в ООН потребовали от Украины ответа за зверства ВСУ в отношении гражданских лиц под Иловайском.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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