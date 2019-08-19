Зеленский уговаривает Нетаньяху приравнять «голодомор» к Холокосту

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к прибывшему в Киев израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху признать голод 32-33 годов прошлого века на территории СССР «актом геноцида украинского народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Зеленский сообщил на брифинге в Киеве.

При этом он провёл параллель между уничтожением евреев нацистами и украинским «голодомором», несмотря на то, что трагедия тогда охватила не только часть территории УССР, но и области РСФСР, и Казахстан.

«Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим... Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа», – заявил Зеленский.

Между тем, «Незалежная» из года в год оказывается лидером по числу антисемитских инцидентов среди стран бывшего Советского Союза.

В докладе министерства по делам диаспоры Израиля уточняется, что «рейтинг» составлялся с учетом вербальных нападок, насильственных действий в отношении евреев, а также их собственности, кладбищ, мемориалов и общинных институтов.

Антисемитские настроения растут на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток Киева реабилитировать националистические движения и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев, подчёркивали специалисты израильского ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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