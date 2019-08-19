В Киеве призывают покупать в Сбербанке сертификаты поддержки ВСУ для борьбы с «российским фашизмом»

В Киевском городском клиническом онкологическом центре вывесили объявление на официальном стенде с призывом к сотрудникам стационара поддержать карательную операцию Киева в Донбассе против «фашистского напора с востока».

Объявление призывает выкупать сертификаты в отделениях украинской дочки «Сбербанка» РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на объявление обратили внимание журналисты украинского издания «Страна.УА»

«Дорогие сотрудники Онкоцентра! Украинцы! Братья! Наша родная Держава переживает тяжкое время. Российский великодержавный национализм намеревается задушить нашу свободу и забрать у нас и у наших детей будущее.

Наши отцы во время напора фашизма с запада сдавали все свои сбережения и драгоценности на потребности армии и защиту Отчизны.

Сейчас нас давит такой же фашистский напор, только с востока. Поддержите нашу армию, которая героически отстаивает будущее наших детей и выкупайте сертификаты поддержки Вооружённых сил Украины.

Сертификаты можно приобрести в каждом отделении Сбербанка Украины», – говорится в объявлении.

Под призывом стоят фамилии и инициалы ветеранов вооружённых сил Украины.

Фото «Страна.УА»

«Когда хочешь срубить бабла, обязательно вспоминай фашизм и российский великодержавный национализм. Киевский городской клинический онкоцентр. Лучше бы рак лечили. Патрийоты блин. Особый цинизм собирать бабло в Сбербанке», – написала у себя в Фейсбуке журналист украинского издания Олеся Медведева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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