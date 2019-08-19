Путин приоткрыл итог телефонных переговоров с Зеленским

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским внушает «осторожный оптимизм».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в резиденции президента Франции «Форт Брегансон».

Российский лидер пообещал, что во время обсуждения с президентом Франции ситуации в Донбассе, он проинформирует Эмманюэля Макрона о деталях своего разговора с главой украинского государства.

«Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины», – заявил Путин.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой – осторожный оптимизм», – добавил российский лидер.

Как сообщал «Новый День», во время разговора с Макроном Путин отметил, что встречам в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия, Украина) нет альтернативы, однако их содержательное наполнение зависит от успешного продвижения договорённостей в рамках «минского формата» (участники – Украина, ЛДНР. Гаранты – Евросоюз, Россия).

Он также напомнил, что Россия уже пошла на компромиссы, уговорив республики Донбасса настаивать на окончательном закреплении за ЛДНР особого статуса только после утверждения такого решения всеми сторонами процесса, в том числе – Евросоюзом и добавил, что любая встреча «должна приводить к конкретным результатам».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.08.19

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