Один из символов Крыма закрыли для туристов

Один из символов Крыма – дворец «Ласточкино гнездо» закрыли для посещения.

Как уже сообщал «Новый День», угроза разрушения нависла над замком, построенным в 1912-м году по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда для барона Штейнгеля, в 2013 году: в фундаменте здания обнаружили трещины. Однако серьёзных восстановительных работ не проводилось, всё ограничивалось разговорами.

Средства в размере 132,4 миллионов рублей выделили в 2016-м году в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Противоаварийные работы начались спустя год – в мае 2017-го. На этот период доступ к замку был закрыт. К сентябрю Аврорину скалу, на которой стоит «Ласточкино гнездо», и сам замок укрепили.

До 2019-го года планировалось отреставрировать исторические декоративные элементы на уровне первого этажа и поздние декоративные элементы фасадов, перемычек оконных и дверных проемов, ограждения террасы, декоративные элементы флюгеров, стен первого этажа, выполненных из тесаного камня, поверхности каминной трубы, верхних поясов башни. А для лучшего восприятия объекта в темное время скалу и сам замок обещали подсветить.

Однако к реконструкции приступают только сейчас. Специалисты из Чувашии взялись выполнить проект за 79,5 млн рублей. Согласно ФЦП, реконструкция должна быть завершена к сентябрю 2020 года. Обязательное требование – сохранить все архитектурные особенности здания.

Отметим, что для посещения закрыт только сам замок, доступ на территорию «Ласточки» по-прежнему свободен.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.08.19

Путин приоткрыл итог телефонных переговоров с Зеленским. / Путин объяснил взаимосвязь нормандского и минского форматов. / В Киеве призывают покупать в Сбербанке сертификаты поддержки ВСУ для борьбы с «российским фашизмом». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»