Саакашвили собираются снова обвинить в госизмене

Михаила Саакашвили рискует стать фигурантом еще одногог уголовного дела на Украине.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ получила доказательства аутентичности записей разговоров Саакашвили и бизнесмена Сергея Курченко, объявленного в розыск.
По словам Луценко, в этих беседах усматриваются явные признаки государственной измены.
Саакашвили эти обвинения отрицает. Наблюдатели считают, что попросит защиты у главы государства Владимира Зеленского, напомнив, что поддержал его на выборах президента и не снял свою партию с выборов в Раду, чтобы не ослаблять позиции «Слуги народа».
Киев, Служба информации РИА «Новый День»
Киев. Другие новости 20.08.19
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