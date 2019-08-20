В Черном море у берегов России погиб украинский моряк

В Черном море у российских берегов погиб украинский моряк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на танкере «Магус», шедшем под флагом Панамы. В ночь на 20 августа, когда танкер находился в районе Тамани, капитан запросил эвакуацию двух членов экипажа: мужчины отравились метиловым спиртом.
Через несколько часов обоих доставили на берег. Утром 20 августа они были доставлены буксиром на берег. Один из моряков впал в кому и скончался. Второй госпитализирован.
Всего на судне находились 35 человек. Оба пострадавших – граждане Украины.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 20.08.19
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