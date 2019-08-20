В Черном море у берегов России погиб украинский моряк

В Черном море у российских берегов погиб украинский моряк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на танкере «Магус», шедшем под флагом Панамы. В ночь на 20 августа, когда танкер находился в районе Тамани, капитан запросил эвакуацию двух членов экипажа: мужчины отравились метиловым спиртом.

Через несколько часов обоих доставили на берег. Утром 20 августа они были доставлены буксиром на берег. Один из моряков впал в кому и скончался. Второй госпитализирован.

Всего на судне находились 35 человек. Оба пострадавших – граждане Украины.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.19

Угля нет, газа нет: в Киеве вспомнили о зиме. / Саакашвили собираются снова обвинить в госизмене. / Один из символов Крыма закрыли для туристов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»