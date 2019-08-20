Крым и Севастополь проваливают ФЦП

Крым и Севастополь отстают от графика реализации ФЦП, причем темпы исполнения федеральной целевой программы в 2019 году ниже прошлогодних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», РК и Севастополь Крым и Севастополь за пять месяцев текущего года получили из федерального бюджета трансфертов на сумму свыше 50 млрд рублей. Это самый высокий показатель в России (для сравнения: Москва получила 34,7 млрд, Чечня – 26,1 млрд). Однако это никак не отразилось на темпах выполнения ФЦП.

«Исполнение расходов на уровне менее 25% (открытая часть) и ниже уровня за аналогичный период 2018 года», – заявили в Счетной палате РФ.

Отметим, что в рамках ФЦП до конца 2019 года в РК должны ввести в эксплуатацию 92 объекта. В июле вице-премьер Евгений Кабанов утверждал, что из запланированных на текущий год по ФЦП 73,5 млрд рублей за первое полугодие освоен 41%. Однако у Счетной палаты оказались другие данные.

Добавим, что низкие темпы реализации ФЦП стали одной из причин отставки губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.08.19

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