В крымском госпредприятии работала организованная преступная группа

В офисах госпредприятия «Крымавтотранс» прошла очередная серия обысков. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственные действия прошли накануне.

Аксенов заявил, что «Крымавтотрансе» действовала организованная преступная группировка. Теперь предприятием занимаются ФСБ, Следственный комитет, прокуратура и полиция. «Там работа идет системно, много людей дает показания: кто участники группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции «Крымавтотранса», кто курировал работу сборщиков и посадчиков, собиравших деньги граждан.

Напомним, ранее заявлялось, что более половины рынка пассажирских перевозок находится в тени. На сегодняшний день более 150 нелегальных перевозчиков обратились в правительство РК с заявлениями о выдаче разрешений на работу. Временные документы получили 121 из них.

Симферополь, Лиана Макоба

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