Украина вознамерилась в пять раз увеличить экспорт вооружений

Новое руководство погрязшего в коррупции и теневых схемах концерна «Укроборонпром» неожиданно заявило о грандиозных планах по производству и экспорту вооружений.

Напомним, от ликвидации компании, предприятия которой фактически довёл до развала экс-президент Пётр Порошенко, в Киеве отказались в последний момент, испугавшись социальных волнений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о новых амбициозных проектах заявил недавно назначенный председателем наблюдательного совета «Укроборонпрома», экс-министр экономического развития и торговли Украины, шведско-литовско-украинский инвестор и коммерсант Айварас Абромавичус.

«В экспорте мы ставим амбициозную цель – вырасти в пять раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения – почти $2 трлн в год. Мы хотим экспортировать на $2 млрд в год», – заявил чиновник украинским СМИ.

Между тем, в прошлом году весь гособоронзаказ для украинского ВПК составил $400 млн, в том числе и для нужд украинской армии.

По его словам, самыми перспективными направлениями «являются авиационное и ракетостроение».

Вместе с тем, чиновник заявил, что предприятия «Укроборонпрома» займутся и производством гражданской продукции.

Какая часть предприятий концерна будет переведена на «мирные рельсы» Абромавичус не уточнил.

«Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за руку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже производить продукты и военного, и гражданского назначения», – заявил назначенец Зеленского.

Кроме того, инвестор Абромавичус заявил, что планируется приватизация части предприятий.

По мнению экспертов, распродажа государственных оборонных предприятий иностранным коммерсантам вписывается в один большой план команды Зеленского по тотальной приватизации украинских предприятий, собственности и сельхозземель.

Напомним, Киеву в ближайшие годы потребуется направлять более 30% государственного бюджета на погашение кредитов МВФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.19

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