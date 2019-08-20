В СБУ назвали число попросивших об амнистии перебежчиков из ЛДНР

Служба безопасности Украины уверяет, что в 2019 году пресловутой украинской программой «Тебя ждут дома» для военнослужащих ЛДНР воспользовались 367 человек, которые «добровольно» отказались от участия в «деятельности террористических групп» в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«По имеющимся данным программой СБ Украины «Тебя ждут дома» воспользовались 367 человек», – говорится в сообщении.

Подтверждения данной информации от пресс-службы командования ДНР и ЛНР не поступало.

В украинской спецслужбе утверждают, что участники программы «деятельно раскаялись» и выдали Киеву всю имеющуюся у них информацию о вооружённых силах народных республик.

«Они добровольно отказались от участия в деятельности террористических групп и НВФ, не принимали участия в убийствах, пытках, изнасилованиях, нападениях на предприятия, учреждения, организации и других тяжких преступлениях; искренне готовы содействовать в раскрытии преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или формирования и прекращении их деятельности», – заявляют в СБУ.

Украинские силовики предлагают «всем желающим» воспользоваться программой, для чего необходимо связаться с любым отделением СБУ на Украине с помощью «любых доступных средств связи».

По сообщениям пользователей соцсетей, проживающих в Донбассе, так называемая «гуманитарная программа» является элементарной вербовочной ловушкой СБУ для наивных жителей ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.08.19

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